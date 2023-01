Navas prende a pugni Ronaldo: sangue in campo e rigore, alla fine esulta così

Sul 2-2 il match contro i campioni francesi a fine primo tempo

Per la cronaca, il Psg è passato in vantaggio in avvio, con un sigillo di Messi su assist di Neymar. Pareggio al 34’ su rigore, calciato da Ronaldo. Prima dell’intervallo, Psg in dieci uomini a causa del cartellino rosso a Bernat per fallo su Al Dawsari. Nonostante l’inferiorità numerica, al 43’ il Psg si riportava in vantaggio grazie al sigillo di Marquinhos su assist di Mbappe. Al 6’ di recupero della prima frazione, era ancora Cristiano Ronaldo a sancire il 2-2.