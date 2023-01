Depay, niente Italia: va all'Atletico Madrid

ROMA - Adesso è ufficiale, Memphis Depay è un nuovo calciatore dell'Atletico Madrid. I Colchoneros hanno ufficializzato l'acquisto dell'attaccante olandese, classe 1994, dal Barcellona. "La presentazione del giocatore sarà oggi, al Civitas Metropolitano, a partire dalle 18", ha precisato il club di Madrid. Depay è destinato a sostituire il portoghese Joao Felix, che è stato ceduto di recente al Chelsea. L'olandese ha firmato per due stagioni e mezzo e questo pomeriggio, nel corso di una conferenza stampa che inizia alle ore 18, verrà presentato ufficialmente. Depay, che negli ultimi mesi era dato in uscita dal Barcellona, era stato accostato a diversi club italiani: in primis Roma e Juve, poi, nell'ultima settimana, all'Inter, con un ipotetico scambio fra l'olandese e Correa.