Dani Alves in carcere, emergono dettagli: 15 minuti nel bagno della discoteca con la presunta vittima

Le telecamere di sicurezze, posizionate all'interno della discoteca in cui sarebbe avvenuta la presunta violenza sessuale che ha portato all'arresto di Dani Alves, potrebbero essere decisive. Dalle immagini in possesso degli inquirenti, risulterebbe che il calciatore brasiliano e la denunciante, sarebbero rimasti chiusi in bagno per quindici minuti, la notte del 30 dicembre. Il giocatore si trova nel carcere di Brians, nella città di Sant Esteve Sesrovires.