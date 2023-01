Ronaldo all'esordio in campionato con l'Al-Nassr, dove vederlo in tv

RIYAD (ARABIA SAUDITA) - La presentazione in pompa magna davanti ai suoi nuovi tifosi dell' Al Nassr e la doppietta in amichevole contro il Psg sono state le uniche uscite di Cristiano Ronaldo con la maglia del club saudita finora. Oggi però, finalmente, ci sarà l'esordio tanto atteso di CR7 nella Roshn Saudi League, che scalpita e non vede l'ora di fare la differenza anche in Arabia Saudita.

Dove e a che ora vedere l'esordio di Ronaldo: orari e canali

Il debutto di Cristiano Ronaldo in Al Nassr-Al Ettifaq è in programma oggi, domenica 22 gennaio, alle 18:30 a Riyad al Mrsool Park e sarà trasmesso gratuitamente sul digitale terrestre in diretta su Sportitalia, che ha acquistato in esclusiva i diritti per i match dell’Al Nassr.