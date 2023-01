La stratosferica notte di Mbappé: tripletta in 11 minuti e non solo... Altro record centrato per il Psg

LENS (Francia) - I record arrivano in una serata potenzialmente anonima, se non scontata. Il Psg è in campo per i sedicesimi di finale della Coppa di Francia , si gioca a Lens , perché il campetto dell'avversaria di turno, il piccolo Pays de Cassel , formazione di Sesta Divisione, la nostra Promozione, non è omologato. Ma la partita è di quelle "ufficiali" e i numeri fanno testo: così Mbappè e il Psg collezionano altri due primati.

Tre gol in undici minuti, Mbappè irresistibile

Sfavillante la prestazione di Mbappé, che in poco più di dieci minuti annichilisce gli avversari, mettendo a segno una delle triplette più veloci della storia, che lo proietta peraltro nell'Olimpo dei marcatori di tutti i tempi dei capitolini francesi, appena dietro il "Matador" Cavani.

1.500 di questi giorni: il record della proprietà qatariota

Il secondo gol di Mbappé, il terzo del Psg al Pays de Cassel, passerà alla storia per essere stata la rete numero 1.500 firmata dai parigini in tutte le competizioni dall'avvento della nuova proprietà nel 2011. Più di 1.000 di questi gol sono stati realizzati in particolare in Ligue 1. Fino ad oggi il record stagionale resta quello del 2017/2018, quando con Emery in panchina furono 171 le reti messe a segno in stagione.