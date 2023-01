Un ex Juve in squadra con il proprio figlio: ecco chi è e dove è successo

BRASILE - Un compagno speciale in squadra per Felipe Melo. Il 39enne centrocampista del Fluminense si è allenato per la prima volta con... Dani Melo, il figlio 18enne della selezione Under 20. Il club brasiliano ha promosso Dani in prima squadra, permettendogli di coronare il sogno di essere un compagno di squadra del padre. Il magico momento è stato documentato dallo stesso Felipe Melo che su Instagram ha postato diverse foto dell'allenamento condiviso con il figlio Dani: "Chi non ha mai sognato di avere un figlio che segue le sue orme? La nostra eredità trasforma le generazioni! Oggi, io e David abbiamo vissuto un'esperienza unica: di padre in figlio sul campo. Indimenticabile! Congratulazioni a mio figlio per l'ennesimo traguardo della tua carriera! È solo l'inizio! Giochiamo ancora insieme, CREDO!", le parole piene di affetto e orgoglio dell'ex Fiorentina, Juventus e Inter.