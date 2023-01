Dani Alves finisce in prigione: arriva la svolta. C'è un indizio che lo inchioda sullo stupro

I dubbi sul suo rientro

In Spagna intanto ci si interroga su cosa abbia spinto Dani Alves a tornare a Barcellona volontariamente per chiarire la sua posizione, finendo poi in carcere su decisione del giudice istruttore secondo cui era alto il pericolo di fuga, viste le disponibilità economiche del 39enne terzino ex Juventus (reduce dai Mondiali disputati con la Seleçao in Qatar) e considerando che il Brasile non ha accordi di estradizione con il governo spagnolo. Secondo 'El Correo' gli uomini della 'Unidad Central de Delitos Sexuales' (UCAS) avrebbero inizialmente nascosto la gravità delle accuse nei suoi confronti per convincerlo a viaggiare verso Barcellona. Secondo 'La Vanguardia' invece Dani Alves ha lasciato il Messico (nel frattempo i Pumas hanno rescisso il suo contratto) e ha viaggiato insieme agli agenti della polizia catalana sapendo che sarebbe stato arrestato.