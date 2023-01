"Ecco dove allenerà Zidane": l'indiscrezione dall'Inghilterra

Continuano le ipotesi sul futuro di Zidane, ormai fermo da quasi due anni dopo l'esperienza al Real Madrid. Dall'Inghilterra ci si interroga su quale potrà essere la prossima panchina dell'allenatore francese, ormai in procinto di cominciare una nuova avventura. The Athletic si sofferma su questo argomento, evidenziando come delle fonti molto vicine a Zidane sia sicure che ci sono tre squadre all'orizzonte per il suo futuro: al tecnico, come si legge, non dispiacerebbe un ritorno al Real Madrid, club con il quale ha vinto ben tre Champions League. Ma non solo. Zidane starebbe vagliando anche la Juventus, dove da calciatore è stato protagonista a cavallo tra gli anni novanta e duemila. Non è da escludere anche il Marsiglia, squadra che rappresenta la città in cui è nato Zizou, ma in questo caso saranno molto importanti gli obiettivi del club.