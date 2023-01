Ronaldo si fa un regalo da record: quanto costa l'ultimo orologio con 388 gemme rarissime

RIAD (ARABIA SAUDITA) - Cristiano Ronaldo continua a far parlare di sé. Stavolta non c'entrano né i gol né tantomeno le giocate da sogno del fuoriclasse di Funchal ma un orologio, indossato dall'asso portoghese durante le sue ultime uscite pubbliche. Inutile sottolineare che si tratti di un pezzo di enorme valore e che Ronaldo ha voluto regalarsi come simbolo della nuova avventura in terra saudita: l'orologio è infatti un Caviar Tourbillon realizzato da Jacob & Co., marchio di cui Ronaldo è testimonial da quasi 20 anni. Il prezzo di listino dell'orologio è semplicemente da urlo: 770mila dollari (poco più di 700mila euro). Più di un appartamento.

Ronaldo e l'orologio dei sogni La curiosa particolarità del lussuosissimo orologio riguarda la manodopera che si cela dietro la sua realizzazione, bensì 3 anni. L'orologio è infatti composto da oro bianco 18 carati da 47 millimetri che ricoprono il quadrante, la cassa, la fibbia e le anse e da 388 tsavoriti, pietre preziose rarissime, tagliati a baguette. L'unica parte dell'orologio che non è ricoperta dalle pietre è il cinturino, realizzato in pelle di alligatore. Sono proprio le gemme e il tempo per reperirle a rendere questo orologio così difficile da realizzare e a farne lievitare il prezzo. Jacob & co. sottolinea infatti che per rendere unico il Caviar Tourbillon da 700mila euro è fondamentale ottenere la giusta qualità e colore dei 388 tsavoriti tagliati a baguette incastonati nell'orologio. E per trovare tutte quelle pietre così rare che siano identiche tra loro per qualità e colore si possono impiegare fino a tre anni di tempo. Inoltre l'orologio è alimentato dal movimento calibro JCAA43 che si adatta alla posizione delle gemme. Il calibro a carica manuale guida le ore, i minuti e i 60 secondi di tourbillon volante a ore 6. Si compone di 216 componenti e ha una riserva di carica di 42 ore.