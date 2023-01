I tifosi lo insultano, Morata esulta con un gesto particolare: ecco cosa ha fatto

MADRID - Il derby di Coppa del Re tra il Real Madrid e l'Atletico Madrid alla fine ha sorriso ai Blancos di Carlo Ancelotti. Vinicius e compagni si sono imposti 3-1 dopo i tempi supplementari, Colchoneros in dieci per l'espulsione di Savic al 99'. L'iniziale vantaggio dell'Atletico Madrid però poteva essere il preludio ad una serata di festa per i colori biancorossi di Madrid. E per l'ex Morata, autore del gol che ha sbloccato il match, poteva essere un successone visto che era stato pesantemente insultato durante il riscaldamento dai suoi ex tifosi che lo hanno etichettato come "rata", ovvero "sorcio, topo" in spagnolo. Nonostante il finale, l'ex attaccante della Juventus ha consumato la sua personale vendetta...