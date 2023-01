Dani Alves, la difesa ha una strategia per farlo uscire presto dal carcere

Dani Alves, per la difesa il rapporto sessuale è stato consensuale

L'appello è stato depositato presso il tribunale di Barcellona che si sta occupando della vicenda e potrebbe essere presto aggiornato con nuovi elementi. La decisione in merito è attesa entro poche settimane. Analizzati con attenzione i verbali della polizia, i referti medici presentati dalla presunta vittima o le immagini del luogo in cui si sarebbe consumato l’episodio contestato a Dani Alves.

I suoi avvocati riterebbero di aver individuato delle prove a sostegno della sua versione: il rapporto sessuale sarebbe stato stato consensuale. Dani Alves si sarebbe recato nel bagno della sala VIP negando per tre volte la propria disponibilità a consumare l’atto per proteggere la vittima e per paura di confessare la sua infedeltà alla sua compagna, la modella Joana Sanz. Circa 15 minuti dopo, le immagini delle telecamere del locale mostrerebbero Alves che va al bar a bere qualcosa al suo ritorno mentre la ragazza parla con le sue amiche prima di andarsene in un contesto che non sembrerebbe testimoniare un'atmosfera negativa.

La misura della custodia cautelare, intanto, continua. El Mundo spiega, inoltre, che per garantire che non ci sia rischio di fuga Dani Alves sarebbe pronto a chiedere in appello diversi provvedimenti a suo carico come il divieto di lasciare il Paese, la consegna del passaporto, il pagamento di una cauzione elevata o la comparizione periodica in tribunale. Dani Alves sarebbe, inoltre, disposto a indossare un braccialetto elettronico.