Napoli, è ufficiale: Ounahi va al Marsiglia

Azzedine Ounahi è un nuovo giocatore del Marsiglia. Ufficiale il trasferimento del centrocampista marocchino seguito anche dal Napoli nelle scorse settimane. Maglia numero 8 per il talento 22enne che lascia l'Angers e resta in Ligue 1. Dopo l'ottimo Mondiale, il suo vecchio club aveva necessità di fare cassa e ha sfruttato la vetrina del Qatar per cederlo ricavando circa 10 milioni di euro. Ounahi si era messo in mostra con la sua Nazionale raggiungendo la semifinale e brillando nelle gare decisive contro Spagna e Portogallo.