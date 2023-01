Ronaldo ha venduto il suo jet privato: il motivo è sorprendente

MADRID (SPAGNA) - Se in campo le cose non vanno per il momento come sperato dopo il suo trasferimento in Arabia Saudita, con il suo Al-Nassr eliminato in Supercoppa, fuori dal rettangolo di gioco arriva invece una buona notizia per Cristiano Ronaldo che sarebbe vicino a chiudere un importante affare.

Il futuro di Cristiano Ronaldo? C'è l'annuncio shock di Rudi Garcia Modello di lusso Secondo gli spagnoli di 'Abc' infatti CR7 avrebbe "trovato un compratore per il suo jet privato", anche se al momento non se ne conosce l'identità né il prezzo concordato per l'acquisto del "Gulstream G-200 che nel 2015 il portoghese pagò 20 milioni di euro", si legge ancora sull'edizione online del quotidiano iberico. Si tratta di uno dei 250 modelli personalizzati del velivolo, prodotto dal dal 1999 al 2011, che può trasportare dieci persone ed è dotato di "accessori di lusso come frigorifero, forno a microonde e forno elettrico, wifi, telefono e un completo sistema multimedia".