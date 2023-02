Clamoroso in Francia, derubato ds del Bordeaux: sfuma l'attaccante

Bordeaux, la rivelazione del presidente Lopez

Il presidente del Bordeaux, Gerard Lopez, ha dichiarato che il club aveva individuato tre giocatori per completare il reparto offensivo: "Uno di questi gioca in Spagna, in un club che ha avuto difficoltà a trovargli un sostituto. Ieri, quando sembrava che avessimo trovato un accordo, hanno iniziato a portarla per le lughe, non rispondevano più al telefono". Poi il racconto dell'incredibile disavventura capitata al ds Lopes che ha di fatto messo una pietra tombale sui propositi sul mercato dei 'Girondins': "Gli è stato rubato lo zaino con dentro i documenti e il computer. Non è potuto partire", dichiara il numero uno del club che poi aggiunge: "Forse non sarebbe cambiato nulla nemmeno se si fosse presentato davanti ai loro uffici, ma non c'è stata questa possibilità". Il Bordeaux si è poi 'consolato' ingaggiando l'attaccante della nazionale rumena under 20 Alexi Pitu, entrato in campo nel match di Ligue 2 contro il Le Havre.