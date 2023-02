Il presidente della Liga scarta Haaland e Mbappé: "Sono da Real Madrid per un motivo"

SPAGNA - Il mercato invernale ha chiuso i battenti da non molto, ma le voci che vorrebbero in futuro due fenomeni come Haaland e Mbappé trasferirsi in Spagna continuano a tener banco. A tal proposito, in un'intervista a El Chiriguito il presidente della Liga, Javier Tebas, si è espresso in questo modo sul tema: "So delle voci riguardanti un possibile trasferimento di Mbappé e Haaland in Spagna. Ma credo che questi due giocatore potrebbero essere solo da Real Madrid. Escludo il Barcellona perchè la situazione economica del club non permette di affrontare trasferimenti di tal portata". A detta di Tebas molte cose dovrebbero cambiare in casa Barcellona...