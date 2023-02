Ronaldo, arriva il primo gol con l'Al Nassr al 93'. Ma non esulta...

ARABIA SAUDITA - È arrivato finalmente il primo gol di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita, su rigore, con freddezza, spiazzando il portiere e regalando il 2-2 al 93' all'Al Nassr. Il colpo di coda del campione dopo una partita in cui ha sbagliato un gol già fatto da buonissima posizione, sparando alle stelle, e ha colpito una traversa, centrata col sinistro. Alla fine CR7, dopo tre presenze ufficiali con l'Al Nassr tra campionato e coppa, si è presentato sul dischetto e ha timbrato il cartellino allo scadere, firmando il pari in extremis che è valso un punto sul campo dell'Al Fateh. Poi, niente esultanza col "Siuu": ha raccolto il pallone dalla porta per riportarlo di fretta a centrocampo, senza perdere tempo in festeggiamenti.