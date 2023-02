McKennie, l'esordio da incubo con il Leeds miete la prima vittima: è bufera

Era stato Jesse Marsch , statunitense anche lui, a volere fortemenre Weston McKennie al Leeds . Ora però proprio l'allenatore è stato esonerato per colpa dell'esordio in Premier League dell'ex Juventus .

McKennie, l'esordio in Premier League è da incubo

Infatti alla prima nel campionato inglese, McKennie ha perso nella trasferta contro il Nottingham Forest per 1-0, decisivo il gol di Brennan Johnson. Il centrocampista, partito dalla panchina, era stato il primo cambio del match di Marsch entrando al 57' al posto di Roca. Seconda sconfitta nelle ultime tre in campionato per il Leeds che non vince da tre mesi ed è scivolato vicino alla zona retrocessione (al momento salvi solo grazie alla differenza reti favorevole rispetto all'Everton).