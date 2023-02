Ronaldo, un tifoso invade il campo per un selfie: la reazione sorprende tutti

Cristiano Ronaldo è stato protagonista assoluto nell'ultimo match dell' Al-Nassr . I gialloblu nell'ultimo incontro in casa dell'Al Wahda si sono imposti per 4-0 proprio grazie a quattro reti siglate da CR7. Il portoghese dunque assoluto protagonista, tanto da aver spinto un tifoso a scendere dagli spalti e a correre in campo eludendo la sicurezza.

Ronaldo, l'invasione in campo e la reazione

Ronaldo aveva già gli occhi dell'intero stadio addosso, l'eccitazione del pubblico si è ampliata con il poker messo a segno e il superamento dei 500 gol in campionato in tutta la carriera. Così, durante il secondo tempo, improvvisamente sono corsi in mezzo al campo. Il motivo? Un tifosi entrato sul terreno di gioco per chiedere una foto a Cristiano Ronaldo. Le telecamere hanno subito puntato lì per immortalare il momento, con il portoghese che non ha esitato nemmeno un secondo nell'esaudire il desiderio del tifoso. Quest'ultimo è stato però allontanato prima che arrivassero gli addetti della sicurezza.