Barcellona, rabbia Raphina dopo il cambio: ecco cosa è successo

ROMA - Lo show del Camp Nou ieri sera non è passato di certo inosservato ai tantissimi appassionati di calcio e coppe europee. Barcellona e Manchester United hanno dato vita ad un match ricco di gol, emozioni e colpi di gran classe. Ma in tutto questo, non sono mancati nemmeno momenti di tensione. Di uno di questi, è stato protagonista il blaugrana Raphinha, ovvero il calciatore più decisivo con un gol e un assist contro i Red Devils. Brutte scene per il brasiliano, che è poi tornato sui suoi passi a mente fredda. Il calciatore, richiamato in panchina dal suo allenatore a 7 minuti dalla fine del tempo regolamentare, non ha gradito e una volta seduto, si è lasciato prendere da una rabbia incontenibile prendendo a pugni fortissimi il sedile davanti a lui. Le telecamere infatti hanno ripreso tutto e Jordi Alba alla luce della sua grande esperienza, capendo il momento, ha cercato di tranquillizzare il suo compagno, senza però riuscire a risolvere nulla. Non una scena edificante, con il calciatore che ha poi guardato in maniera arrabbiata e frustrata il suo tecnico mentre i compagni cercavano di calmarlo. Se Xavi ha spento il fuoco in conferenza, Raphinha ha capito di aver esagerato e infatti si è scusato pubblicamente davanti alle telecamere dopo il match: "Ho già parlato con l'allenatore dopo la partita, ma ho colto l'occasione per scusarmi con tutti. Siamo esseri umani e tutti abbiamo momenti che non possiamo controllare. So di aver commesso un errore e sono qui per chiedere scusa tutti e che questo non succederà di più".