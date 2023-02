Ronaldo, che beffa: l'umiliante gesto di un avversario diventa virale

RIAD (ARABIA SAUDITA) - Prosegue il momento d'oro di Cristiano Ronaldo nella Saudi Pro League . Dopo aver annichilito l'Al-Wahda con un poker da urlo, l'asso portoghese ha trascinato il 'suo' Al-Nassr con due assist per il 2-1 finale con il quale i gialloblù hanno avuto la meglio sull' Al-Taawon . Una vittoria che ha consentito a Ronaldo e compagni di raggiungere la vetta della classifica in coabitazione con Al-Ittihad e Al-Shabab. Una gara che, però, ha fatto discutere per un gesto che ha visto protagonista l'ex Real Madrid e Juventus .

Ronaldo, il clamoroso rifiuto

Nel corso del match contro l'Al-Nassr, Léandre Tawamba, 33enne attaccante camerunse dell'Al-Taawon ha snobbato il tentativo di Cristiano Ronaldo di dargli la mano nei pressi del centrocampo. Il video, diventato virale sui social, mostra il momento in cui l'asso lusitano si avvicina a Tawamba e allunga la mano per mettere un punto su incomprensioni di campo. Il giocatore del Camerun non solo non risponde al tentativo di stretta di mano, ma neanche lo guarda nonostante sia davanti a lui per poi allontanarsi senza proferire parola, umiliandolo davanti a tutti. "Lo snobbano anche in un campionato sconosciuto" e "Sappiamo tutti che è finito" sono i commenti più gettonati sotto il video.