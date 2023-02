Incredibile in Turchia: furiosa rissa durante un'amichevole

ISTANBUL (TURCHIA) - L'amichevole di beneficenza per il terremoto in Turchia si è trasformata in uno spettacolo indecoroso. L'obiettivo della partita tra Kodžaelispor e Sakarijaspor era quello di raccogliere fondi da devolvere alle vittime del terribile sisma che ha messo in ginocchio il sud della Turchia e della Siria ma il match si è subito trasformato in una vera e propria guerriglia tra le tifoserie delle due squadre. La situazione è precipata all'improvviso quando le forze dell'ordine sono intervenute per sedare il caos sugli spalti: botte, confusione e parapiglia generale. Un video che circola sui social mostra anche un tifoso colpito da un malore: l'uomo aveva perso i sensi ed era stato accompagnato fuori dall'impianto per i soccorsi di rito.