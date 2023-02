Balotelli flop con il Sion, la contestazione allo stadio è feroce

SVIZZERA - Il Sion di Balotelli è in caduta libera. La formazione svizzera è uscita sconfitta 4-0 contro il San Gallo nell'ultima giornata di campionato. Quinto ko nelle ultime sette partite, in casa Sion è crisi vera. La classifica non può far star tranquilli i tifosi: il Sion si trova al penultimo posto, con il Winterthur ultimo a pari punti. Dopo la pessima prestazione e i quattro gol subiti dal San Gallo, è partita la dura contestazione dei tifosi, che hanno preso di mira il bomber italiano Mario Balotelli .

"Suda la maglia o vai via", i tifosi del Sion bruciano la maglia di Balotelli

Dopo la sonora sconfitta subita in casa contro il San Gallo, i tifosi del Sion hanno contestato duramente la propria squadra per i pessimi risultati ottenuti da Balotelli e compagni. E proprio il bomber italiano è stato preso di mira da alcuni sostenitori del Sion che, a fine partita sugli spalti, hanno bruciato una maglietta con il numero 45 di Balotelli. Sono partiti anche diversi cori contro il 32enne attaccante che avrebbe dovuto lasciare il segno a suon di gol in Svizzera, ma che ha timbrato il cartellino solo cinque volte in campionato. L'ultima rete di Balotelli risale al 12 novembre scorso, nella pesantissima sconfitta interna per 7-2 proprio contro il San Gallo. I tifosi del Sion hanno anche esposto striscioni con un messaggio diretto a Balotelli: "Suda la maglia o vai via".