Stella di OnlyFans rivela: “Neymar ha fatto una proposta indecente a me e la mia gemella”

ROMA - Neymar ancora al centro dell'attenzione. E questa non è una novità. Stavolta non riguarda l'aspetto sportivo, ma la sua vita privata. Il calciatore del Psg è salito agli onori della cronaca dopo che un ex pallavolista professionistica e attuale modella di OnlyFans Key Alves ha rivelato che il brasiliano ha fatto una proposta sessuale, chiedendo a lei e alla sua gemella, di avere un rapporto a tre. Il tutto svelato al Grande Fratello brasiliano al quale partecipa la Alves che ha declinato la proposta, affermando poi: "Con noi ha sbagliato".