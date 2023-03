Mané svela un retroscena con Cristiano Ronaldo: "Ecco cosa mi ha detto"

MONACO DI BAVIERA - "Posso dire che la Germania e la Bundesliga sono spesso sottovalutate". Queste le parole dell'attaccante del Bayern Monaco , Sadio Mané , alla Bild in riferimento al suo trasferimento dal Liverpool , dunque dalla Premer League , al campionato tedesco: "Dall'Inghilterra ho avuto modo di seguire e osservare la Bundesliga. Adesso che ci gioco ho avuto conferma della mia opinione. Non sono rimasto per nulla sorpreso. Credo proprio che presto vedremo ancora più stelle della Premier League in Bundesliga".

Mané: "Cristiano Ronaldo? Ecco cosa mi ha detto sul Bayern Monaco"

Il giudizio di Mané sul calcio tedesco è abbastanza chiaro: "Il campionato è molto equilibrato, basti guardare la lotta al vertice. Poi c'è l'atmosfera negli stadi. Non penso ci sia qualcuno che possa rifiutare la Bundesliga. I recenti successi in Champions League sono lì a dimostrarlo...". L'ex attaccante del Liverpool ha poi rivelato un retroscena che coinvolge Cristiano Ronaldo: "Ho incontrato Cristiano Ronaldo a Maiorca prima dell'inizio della stagione, quando il mio trasferimento era già deciso. Si è complimentato con me". CR7 ha poi assicurato a Mané: "Vai in un grande club. Questo è un grande passo per te!".