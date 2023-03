Coppa di Francia, Marsiglia clamoroso ko: Annecy in semifinale ai rigori!

Marsiglia-Annecy, tabellino e statistiche

Nantes e Tolosa si giocheranno la finale

Dall'altro lato del tabellone, intrigante semifinale tra il Nantes, campione in carica dopo il successo dello scorso anno sul Nizza, e il Tolosa, che non ha pietà del Rodez. I ragazzi di Kombouare beffano quelli di Haise, con un 2-1 firmato da Delort, con una doppia trasformazione dal dischetto dopo il vataggio siglato da Fofana per gli ospiti. Quelli di Montanier non hanno alcuna pietà degli occitani, travolti per 6-1.

Nantes-Lens, tabellino e statistiche