Messi, pazzo regalo ai compagni dell'Argentina: ecco quanto ha speso

Messi, ecco il regalo a squadra e staff per la vittoria al Mondiale: 35 iPhone dorati

Messi ha commissionato 35 iPhone 14 d'oro a 24 carati per ogni componente della squadra e dello staff dell'Argentina campione del mondo. La consegna è avvenuta sabato nel suo appartamento di Parigi. "La Pulce" non ha badato a spese, la cifra spesa è pari a 210mila euro. Su ogni Iphone sono incisi nome e numero del singolo giocatore, con il logo dell'Argentina ben visibile. Per far questo appariscente regalo, Messi si è messo in contatto con l'imprenditore Ben Lyons, CEO di iDesign Gold, che ha dichiarato: "Lionel è uno dei clienti più affezionati di iDesign Gold. Si è messo in contatto con noi un paio di mesi dopo la finale della Coppa del Mondo. Voleva fare un regalo speciale a tutti i componenti della squadra e dello staff per celebrara la straordinaria vittoria. Non voleva però il solito regalo di orologi, così gli ho proposto iPhone dorati con incisi i loro nomi. L'idea gli è subito piaciuta".