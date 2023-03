Ufficiale, Reja torna in panchina al Nova Gorica

Edy Reja non molla e torna in panchina. È ufficiale l'accordo con il Nova Gorica (Prva Liga, serie A slovena). Domani il debutto alle 15 contro il Celje. Mancano 11 giornate, il club sloveno (colori biancoazzurri come la Lazio) è ultimo in classifica ma la salvezza è ancora possibile. Reja, ex ct dell'Albania, lasciata a fine novembre, si porta dietro il vice Porrini e il preparatore atletico Febbrari, collaboratore anche ai tempi del Napoli.