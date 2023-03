Diletta Leotta chiama Karius prima della finale di Wembley, la reazione: "Sei falsa"

Dopo due lunghissimi anni di stop, Loris Karius è tornato a giocare in occasione della finale di Carabao Cup con il suo Newcastle. Dopo il disastro nella finale di Champions League del 2018 , il portiere tedesco è tornato tra i pali. Dazn ha raccontato questa storia di riscatto nel programma "Diletta missione Wembley", con la conduttrice (e fidanzata del giocatore) Diletta Leotta . Tra i tanti momenti del vlog, i fan ne hanno notato uno in particolare .

Karius a Diletta: "Sei falsa"

"Hai visto quanta gente c'è a Trafalgar Square? Ti ho mandato un video. Cosa farai adesso amore?", dice Diletta in videochiamata con Karius. "Adesso abbiamo la cena e poi mi rilasso un po'. Guardo qualcosa su Netflix e vado a letto presto", risponde. Da qui parte un botta e risposta che ha incuriosito i fan: "Bravo, ma con più entusiasmo amore"; "Cosa vuoi che faccia?"; "Amore, sei super falso. Troppo falso!"; "Io penso che tu sia più falsa di me, io non sono falso"; "No no, sei molto più falso tu. E il mio inglese è orribile quando parlo con te, è troppo italianizzato".