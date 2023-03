Kluivert rinnega il passato: "Non tornerei mai alla Roma. Ma..."

VALENCIA (Spagna) - La sua avventura a Roma non gli ha lasciato un grande ricordo, ma anche a Trigoria non hanno particolari rimpianti: Justin Kluivert è rimasto una promessa incompiuta. ma anche lui, guardando al passato, non sembra essere particolarmente soddisfatto delle scelte fatte nel suo passato. L’attaccante olandese - oggi al Valencia - recentemente è tornato a parlare della sua esperienza in maglia giallorossa considerata deludente dal punto di vista della propria carriera.

Le parole dell’attaccante

"Si potrebbe benissimo pensare che me ne sono andato troppo presto - afferma parlando della sua avventura alla Roma - ma dove sarei ora se fossi rimasto all'Ajax? Un altro anno, o due. Chi lo sa. Forse sarei finito in panchina quell'anno, quando le cose sono andate molto bene in Champions League, o forse no. Forse sarei andato avanti. È difficile da dire. Onestamente dico che ora avrei fatto le cose in maniera diversa. Ma nella vita si fanno delle scelte e alla fine bisogna sostenerle: a volte si può sbattere la testa, ma anche questo fa parte della vita".