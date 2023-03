Chiellini, la commovente dedica ad Astori dopo il primo gol in Mls

Giorgio Chiellini ha dedicato il suo primo gol con la maglia del Los Angeles FC a Davide Astori, ricordato ovviamente anche in Italia: al 13' di Fiorentina-Milan il gioco è stato interrotto per rendergli omaggio. Per uno strano scherzo del destino, la zampata vincente da sottomisura dell'ex capitano della Juventus nella partita contro i Portland Timbers è arrivata nel giorno del quinto anniversario della morte del difensore della Fiorentina e della Nazionale. Chiellini ha rivolto un saluto militare ai tifosi assiepati dietro la porta dove ha segnato, poi ha alzato il braccio sinistro rivolgendolo al cielo per Astori. Il gesto è stato catturato in un video realizzato con uno smartphone da un supporter e postato immediatamente su Tik Tok.