Segna come Maradona e può già vincere il Puskas: il gol è incredibile

Leonardo Pereira Dos Reis ha fatto un gol pazzesco che potrebbe addirittura valergli il titolo di vincitore del Puskas Award del prossimo anno. La rete realizzata ha dell'incredibile: rovesciata da sdraiato dopo essersi alzato il pallone quando già era a terra. I tifosi sono rimasti sbalorditi da ciò che ha fatto il 23enne brasiliano e i più attenti non hanno potuto non notare la somiglianza con quello realizzato da Maradona nel 1984 al Pescara, in una delle sue prime Coppe Italia con la maglia del Napoli.