ROMA - Il futuro di Nicolò Zaniolo sarà di nuovo in Italia? Nemmeno per sogno, nonostate l'interesse dei top club italiani, visto che l'attaccante attualmente al Galatasaray è stato chiarissimo riguardo questo argomento. Ecco le sue parole riportate da Hurriyet: "Non ho alcuna intenzione di stare qui per aspettare un’offerta e andare via alla fine della stagione. Voglio vincere il campionato e giocare in Champions con il Galatasaray". Chiaro e forte il messaggio...altro da aggiungere?