TANGERI (MAROCCO) - Il Marocco vince l'amichevole di lusso con il Brasile per 2-1. La nazionale rivelazione all'ultimo Mondiale si impone sui verdeoro con le reti di Boufal al 29' e del sampdoriano Sabiri al 79'. Inutile il momentaneo pareggio di Casemiro al 67'. In campo dall'inizio alla fine Roger Ibanez, in coppia al centro della difesa con Militao. Titolare invece nel Marocco il centrocampista della Fiorentina Amrabat.