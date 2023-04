Mls, Bernardeschi nella storia del Toronto: gol e standing ovation!

La partita tra Toronto e Charlotte non è terminata nel migliore dei modi per la squadra di Bernardeschi e compagni, che dopo essere andati in vantaggio per 2-0 al termine del primo tempo si sono fatti rimontare dagli avversari per 2-2. La magra consolazione dell'italiano è stata l'incredibile rete segnata, con conseguente standing ovation dello stadio, che ha permesso al Toronto di andare in vantaggio al 6' minuto di gioco. Il tecnico della squadra di Bernardeschi Bob Bradley ha esaltato le doti dell'ex giocatore di Fiorentina e Juventus: "Lui ha questa capacità di colpire il pallone che, unita al forte vento di questa sera, rende i suoi corner una vera minaccia. Si tratta di una combinazione di tutto, ma lui colpisce la palla realmente in modo speciale”.