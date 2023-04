Un arbitro colpisce il giocatore nelle parti intime: il video è virale

CITTA' DEL MESSICO (MESSICO) - Incredibile quello che è successo in Messico durante una partita della Liga MX tra i padroni di casa del Club America e il Leon . Il direttore di gara del match, Fernando Hernandez , ha perso la calma e si è scagliato contro un giocatore che stava ammonendo e lo ha colpito con una ginocchiata nelle parti intime. Il video è diventato presto virale sul web.

Hernandez, che fai?

Al 65′ il giocatore della squadra ospite Jaine Barreiro era appena stato ammonito quando il suo compagno di squadra, Lucas Romero, si è precipitato inviperito verso l'arbitro, chiedendogli spiegazioni sul cartellino giallo comminato al compagno. Il difensore centrale si è trovato così faccia a faccia con Hernandez. In preda a uno scatto di ira, l'arbitro ha alzato il ginocchio, colpendo Romero nelle parti intime. Il centrocampista, caduto a terra scatenando il parapiglia sul terreno di gioco, si è poi ripreso e ha aiutato i suoi a cogliere un importante punto fuori casa.

Hernandez nell'occhio del ciclone

Intanto la Commissione arbitrale messicana vuole vederci chiaro su quanto accaduto allo stadio 'Azteca'. Le immagini dell'incidente sono infatti sotto analisi, secondo quanto riportato dalla Commissione stessa in un comunicato: "La Commissione Arbitrale informa che verrà aperto un processo di indagine sugli eventi accaduti con l'arbitro Fernando Hernández in América vs. León, corrispondente alla giornata 13 della Liga MX. La risoluzione sarà rilasciata all'opinione pubblica".