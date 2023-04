Così si trucca una partita di calcio: “Giocate inimmaginabili”

Il messaggio del portiere: "Con le scommesse non è più calcio"

Nei video che girano in rete si vedono numerose azioni sospette, con i calciatori del Colatina che sembrano favorire i gol del Rio Branco, in particolare gli ultimi due. Weverton Petróleo, portiere del CTE Colatina, pubblicò un messaggio su Instagram dopo la partita: "Finché le scommesse continueranno, non ci sarà più calcio come prima. Se vogliono rubare, diventano banditi".