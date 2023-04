Danni alla testa, ex giocatori chiedono 340 milioni di risarcimento

ROMA - Un gruppo di ex giocatori di calcio, rugby league e rugby union che stanno intraprendendo un'azione legale sostenendo di aver subito lesioni cerebrali giocando i loro rispettivi sport è cresciuto a 378. I nuovi pretendenti includono 100 ex giocatori di rugby league, 40 ex giocatori di rugby union e 14 ex calciatori. Gli avvocati dovrebbero presentare le richieste all'Alta Corte martedì. Più di 200 ex giocatori di rugby hanno iniziato l'azione l'anno scorso e gli esperti legali hanno detto che le richieste potrebbero superare i 300 milioni di sterline. L'ex ala rugbistica del Galles e dei British and Irish Lions Dafydd James , 47 anni, ha rivelato alla BBC di essere uno degli ex giocatori a cui è stato diagnosticato un demenza ad esordio precoce. I ricorrenti sostengono che gli organi di governo dei giochi sono stati negligenti nel non aver intrapreso azioni ragionevoli per proteggere i giocatori da lesioni permanenti causate da ripetuti colpi concussivi e sub-concussivi.

Le parole di un ex calciatore

Colin Gibson ricorda di aver sollevato la Coppa dei Campioni con l'Aston Villa nel 1982. Il tempo può aver eroso parte della chiarezza, ma l'emozione della vittoria sul Bayern Monaco a Rotterdam 41 anni fa rimane. "Ricordo tutta la gioia", ha detto il 62enne, che quel giorno era un sostituto. "Sono un po' vincente, amavo vincere e anche se abbiamo giocato male e l'abbiamo vinto, ero molto più felice che se avessimo giocato brillantemente e perso. Si trattava di vincere ed è stata un'esperienza fantastica. Lo rifarei in un batter d'occhio". Gibson ricorda anche il suo gol per il Manchester United contro il Liverpool nel 1986 quando Bruce Grobbelaar rovesciò il suo tiro iniziale alla fine della Kop. Allo stesso modo, ricorda l'urlo di un calcio di punizione che ha segnato più tardi quella stessa stagione nel derby di Manchester. Ma ora Gibson a volte esce in macchina e torna a casa cinque minuti dopo avendo dimenticato perché ha lasciato la casa. E per quanto banale possa sembrare, è un sintomo di qualcosa di più. "Stava succedendo sempre di più e ho pensato che fosse un po 'strano, dobbiamo fare qualcosa al riguardo", ha detto la moglie di GIbson, Kim. "Probabilmente l'ho tormentato un po' troppo, ma ho detto andiamo a controllare, forse niente, ma potrebbe essere qualcosa". Era qualcosa. Nel 2019 a Colin è stato diagnosticato l'Alzheimer ad esordio precoce. Gibson, che ha giocato anche per Leicester City e Walsall, è uno dei 15 ex calciatori che ora perseguono un'azione legale contro gli organi di governo del gioco per negligenza. Per quanto riguarda gli organi di governo. Stanno ancora lavorando sul modo migliore per affrontare la commozione cerebrale. Uno studio sulla riduzione del rischio di demenza negli ex calciatori, finanziato dalla Football Association (FA) e dall'organo di governo mondiale Fifa, è stato lanciato l'anno scorso. Il mese scorso la Premier League ha dichiarato di essere "delusa" dal fatto che un processo alle sostituzioni temporanee sia stato respinto dall'organo legislativo del calcio, l'International Football Association Board (Ifab). Sul motivo per cui si è unito alla richiesta, ha spiegato: "Se guardi la maggior parte delle volte qualcuno ha sbattuto la testa e ha avuto 11 punti di sutura in testa, ti manderebbero a casa, ti metterebbero in ospedale, dovevi essere sostituito. No, ti ricucivano e ti ributtavano in campo. Quindi arriva un punto in cui potrebbe esserci stato un problema con questo e questo è qualcosa, tutti devono guardare questo e guardarlo correttamente. Nessuno toglierà che non c'è un problema, perché c'è".