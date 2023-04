Aguero affossa Ronaldo: "Ha solo fortuna. Invece Messi..."

La storica rivalità del XXI secolo tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo non ha mai fine, soprattutto nei dibattiti tra appassionati di calcio. A far sorridere, però, è quando sono gli stessi calciatori ad aprire la "disputa", esprimendo opinioni e preferenze su uno o l'altro campione. È quello che è accaduto con Sergo Aiguero, ex compagno in nazionale argentina della Pulce e suo storico amico, che ha parlato delle prestazioni e dei gol di Messi, "attaccando" invece quelli realizzati da Ronaldo.