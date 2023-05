Choc in Australia, giocatore entra in campo e prende a pugni il guardalinee. Mascella fratturata e sangue ovunque

SYDNEY (AUSTRALIA) - Follia in Australia, dove un grave episodio di violenza ha macchiato la sfida tra Greenacre Eagles contro i Padstow Hornets , partita della Premier League del distretto di Bankstown (a sud-ovest di Sydney). A rendersi protagonista in negativo Adam Abdullah , calciatore degli Eagles che era squalificato, dopo aver protestato per una decisione del team arbitrale è entrato in campo per aggredire con ferocia il guardalinee Khoder Yaghi.

L'aggressore arrestato

Dopo averlo spinto a terra si è avventato su di lui sferrandogli una serie di pugni prima di essere trascinato via a fatica dagli altre persone presenti sul campo. "Mi ha rotto la mandibola" si sente dire dall'assistente dell'arbitro in un video divenuto presto virale, in cui lo si vede ferito e con il volto e la maglia coperti di sangue. Un gesto costato caro ad Abdullah che è stato arrestato dalla polizia di Bankstown per l'aggressione e le lesioni provocate, vedendosi rifiutare la libertà su cauzione (verrà processato nelle prossime) mentre Yaghi non sembra intenzionato a mollare la bandierina: "Questo non mi fermerà in alcun modo - ha scritto in un messaggio pubblicato dal 'Daily Telegraph' -. Arbitrerò fino alla morte".