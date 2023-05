Ancelotti trionfa in Coppa del Re: battuto l'Osasuna

SIVIGLIA (Spagna) - All' Estadio de la Cartuja , teatro dell'inedita finale di Coppa del Re tra Real Madrid e Osasuna , fa festa ancora una volta Carlo Ancelotti , al terzo trofeo dal suo ritorno in Spagna. La ventesima Coppa del Re alzata dal Real Madrid è frutto di un 2-1 sin troppo rispettoso della sorpresa navarra, che sognando in grande sperava nella sua prima volta e che invece, al di là del momentaneo pari,si rende conto delle distanze abissali a livello di organico.

Rodrygo mattatore

Due giri di lancette e il Real è già avanti: Vinicius sfonda a sinistra e trova in area il solito implacabile Rodrygo, che non sbaglia. L'1-0 tiene fino all'intervallo, soprattutto in virtù delle occasioni in serie fallite da Vinicius e compagni. Nella ripresa improvviso, arriva il bel destro da fuori di Torrò, che indovina l'angolino e porta in parità l'Osasuna. Il Real riprende a macinare gioco e a venti minuti dalla fine arriva il gol partita, ancora di Rodrygo, ancora dopo la percussione di Vinicius.