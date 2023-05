Messi in Arabia: quanto guadagnerà in due anni, cifre fuori dal mondo!

Il futuro di Leo Messi sembra essere sempre più lontano dall'Europa e sempre più vicino all'Arabia Saudita . Il campione del mondo argentino infatti è in rotta con il Psg e a un passo dal diventare un nuovo calciatore dell' Al-Hilal . Il club saudita è pronto a fare qualsiasi follia per portarlo nel campionato saudita e infatti il contratto ha delle cifre da capogiro.

Le cifre da capogiro del contratto

Secondo quanto riportato dall'Equipe il club ha messo sul piatto 500 milioni di euro all'anno per due stagioni con opzione di rinnovo per la terza. Non solo, sarebbero più di 100 i milioni di bonus con un guadagno di circa 1,3 milioni al giorno. Mai nessun calciatore al mondo è stato pagato così tanto.

La smentita del padre di Leo

Voci prontamente smentite dal padre di Leo Messi che tramite un comunicato ha così affermato: "Non c'è assolutamente niente di concordato con nessun club per la prossima stagione. La decisione non verrà mai presa prima che Lionel concluda il campionato con il PSG. Decideremo a fine stagione. Niente è firmato, concordato, concordato verbalmente. Solo fake news che usano il nome di Leo".