Morte Emiliano Sala: il Cardiff chiede al Nantes un maxi risarcimento

Il Cardiff City ha iniziato una causa civile contro il Nantes per il trasferimento di Emiliano Sala, calciatore argentino morto a causa di un incidente aereo durante il viaggio in Galles. Dopo ver presentato ricorso in Svizzera (respinto), il Cardiff ha depositato venerdì scorso (tramite i suoi avvocati francesi, Olivier Loizon e Laure-Anne Montigny) una citazione al Tribunale commerciale di Nantes, volta a condannare principalmente "la società FC Nantes a pagare la somma, da perfezionare, di 100 milioni di euro con interessi al tasso legale, dalla sentenza, a fronte della perdita di reddito subita".