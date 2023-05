Grimaldo al Bayer diventa un caso: ecco cosa è successo

LISBONA (PORTOGALLO) - Il Bayer Leverkusen, in attesa del match di ritorno delle semifinali di Europa League contro la Roma, si è regalato un colpo di mercato: Alejando Grimaldo. L'esterno sinistro spagnolo, in scadenza con il Benfica a giugno, da ieri è ufficialmente un nuovo giocatore del club tedesco a partire dalla prossima stagione. Un vero e proprio affare (a parametro zero) quello dei rivali in Europa League della Roma, che su Grimaldo aveva anche messo gli occhi. Ma i tempi dell'annuncio non sono andati giù al Benfica.