Rimonta epica dello Sheffield Wednesday: il gesto del tifoso è virale!

SHEFFIELD (INGHILTERRA) - Clamoroso nella semifinale di ritorno dei playoff di League One, la terza serie del calcio inglese. Reduce dalla pesantissima sconfitta per 4-0 del match d'andata contro il Peterborough, lo Sheffield Wednesday manda in visibilio lo stadio di 'Hillsborough' e stacca il pass per la finalissima di Wembley grazie a una rimonta storica: gli 'Owls' segnano quattro reti agli avversari nei 90' regolamentari. Poi nei supplementari arriva il gol beffa degli ospiti ma Paterson firma il 5-1 portando il match ai rigori, con la lotteria dagli undici metri che premia la squadra di casa. Un'impresa titanica celebrata da tutti i tifosi del Wednesday, tranne uno...