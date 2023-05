Caos allo stadio: due tifosi si telefonano dalle tribune e si insultano!

SHEFFIELD (INGHILTERRA) - Incredibile in League One, terza serie del calcio inglese. Nel ritorno della semfinale playoff, lo Sheffield Wednesday riscrive la storia con un'epica rimonta sul Peterborough (5-1 e successo ai rigori dopo lo 0-4 dell'andata) e si qualifica così alla finalissima che si giocherà a Wembley il prossimo 29 maggio. Una serata magica allo stadio 'Hillsborough', durante la quale i tifosi delle due squadre hanno dato vita a un simpatico siparietto. Tra i vari sfottò volati tra le due tifoserie nel match d'andata, uno in particolare ha colpito particolarmente le telecamere. Due tifosi, uno dello Sheffield e uno del Peterborough, hanno deciso di telefonarsi per...insultarsi.