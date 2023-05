Cristiano Ronaldo gioca Al Nassr-Al Shabab: dove vederla in tv e streaming

ROMA - Nuova sfida per Cristiano Ronaldo che stasera alle 20.30 scende in campo con l' Al Nassr per affrontare l' Al Shabab nella gara valida per la Saudi Professional League.

Partita: Al Nassr-Al Shabab

Orario partita: ore 20:30

Canale Tv: Sportitalia

Streaming: Sportitalia

Al Nassr-Al Shabab orari e canali

Al Nassr-Al Shabab, match valido per Saudi Professional League, sarà trasmesso in chiaro ed in diretta tv esclusiva su Sportitalia. Sarà possibile vedere il match anche in diretta streaming sul sito e sulla app ufficiale di Sportitalia tramite i propri dispositivi mobili (pc, tablet e smartphone)

Dove vedere Al Nassr-Al Shabab in diretta TV

Al Nassr-Al Shabab sarà trasmessa su Sportitalia (canale 60 e 560 del digitale terrestre).



Al Nassr-Al Shabab dove vederla in streaming

La partita di Saudi Professional League tra Al Nassr e Al Shabab sarà visibile in streaming su Sportitalia. Basterà collegarsi da pc o dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Al Nassr-Al Shabab in Diretta: la cronaca

A tre giornate dalla fine del campionato l'Al Nassr è distante tre lunghezze dalla capolista Al Ittihad: quindi oggi, per sperare ancora, alla squadra di Cristiano Ronaldo serve fare risultato pieno, ma l'avversaria non è delle più agevoli visto che l'Al Shabab è in terza posizione.