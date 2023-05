Delusione Pirlo, arrivo l'esonero dal Karagumruk

A una giornata dalla fine del campionato, Pirlo lascia il club turco al nono posto in classifica . Sono 44 i punti conquistati, frutto di 11 successi, 11 pareggi e 11 sconfitte. Per il tecnico bresciano termina la seconda esperienza da allenatore dopo quella vissuta alla Juventus nella stagione 2020/2021.

Il comunicato del Karagumruk

Nella nota emanata dalla società turca, si legge: "Dal momento che non ci sono i presupposti per proseguire con mister Pirlo e il suo staff durante la prossima stagione, il club ha autorizzato il tecnico a lasciare la squadra in anticipo, con la speranza che tale decisione possa aiutarlo a pianificare al meglio il suo futuro".