Ronaldo lascia l'Al-Nassr? Le parole del portoghese sul futuro

Mancano solo due partite al termine del campionato dell'Arabia Saudita, che sancirà così la fine della prima stagione di Cristiano Ronaldo con l'Al-Nassr. La sua squadra è ancora in lotta per la vittoria della Saudi Pro League, trovandosi a tre punti dall'Al Ittihad, al momento in vetta. Quello che preoccupa i tifosi dell'Al-Nassr, però, riguarda il futuro di CR7 con il club.