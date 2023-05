"Esonero Pirlo, il successore può essere un altro ex Juve"

Andrea Pirlo non è più l'allenatore del Karagumruk . In giornata il club turco ha pubblicato un comunicato dove ha reso nota la decisione. Stando a quanto riportato dal sito sportivo turco Fanatik, dopo Farioli e l'ex centrocampoista del Milan, la squadra avrebbe deciso di affidare la panchina a un altro allenatore italiano.

Karagumruk, Inzaghi successore di Pirlo

Si tratta di Filippo Inzaghi. L'ex Juve e Milan attualmente è l'allenatore della Reggina, squadra con la quale sta disputando i playoff di Serie B. Secondo quanto riferito da Fanatik, il club avrebbe già raggiunto un accordo con l'allenatore per la prossima stagione.

Contattato anche Rino Gattuso

Prima di lui sarebbe stato contattato anche Rino Gattuso ma la società ha poi preferito virare sul profilo di Inzaghi. Per il momento per le ultime tre giornate del campionato turco, sulla panchina ci sarà un traghettatore in attesa di capire con certezza chi sarà il prossimo allenatore.