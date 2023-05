Il gesto di Cristiano Ronaldo dopo il gol: si è convertito all'Islam?

ROMA - Minuto 59 della sfida tra l' Al Shabab e l' Al Nassr : sul parziale di 2-2 Cristiano Ronaldo riceve palla sulla trequarti e si invola verso la porta avversaria. Di lì a poco, da fuori area, l'asso portoghese scaricherà un destro imprendibile per il portiere, per il 3-2 finale a favore dell' Al Nassr , che con questo risultato può continuare a sperare nella propria rincorsa alla capolista Al Ittihad .

Cristiano Ronaldo si è convertito all'Islam?

Ma stavolta i commenti e le attenzioni non sono né per la classifica dell'Al Nassr né per il bel gol di CR7: l'attenzione si è infatti focalizzati sugli istanti immediatamente successivi quando dapprima Cristiano Ronaldo è stato attorniato dai compagni in festa e, poi, si è ingonocchiato faccia a terra. Un gesto che non è passato assolutamente inosservato agli spettatori musulmani, visto che è esattamente l'inchino rituale (o sujood) che i fedeli dell'Islam praticano rivolgendosi alla Mecca. Le ipotesi sono immediatamente fioccate: a partire da un possibile omaggio nei confronti del mondo musulmano nel quale il portoghese sta vivendo questa avventura calcistica, fino alla sicurezza di alcuni utenti, certi di una imminente (se non già avvenuta) conversione all'Islam.